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14:34 03.10.2019

СНБО возглавил Данилов, прежде занимавший должность замсекретаря

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СНБО возглавил Данилов, прежде занимавший должность замсекретаря

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Алексея Данилова секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины, перед этим уволив с должности заместителя секретаря СНБО.

Соответствующие указы №733/2019 и №732/2019 от 3 октября опубликованы на официальном сайте главы украинского государства в четверг.

24 июля президент Украины Владимир Зеленский назначил Алексея Данилова заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

"Назначить Данилова Алексея Мячеславовича заместителем секретаря СНБО", - говорится в указе президента от 23 июля 2019 года, обнародованном на сайте главы государства.

Согласно информации из открытых источников, Данилов в 2005 году возглавлял Луганскую облгосадминистрацию. Народный депутат Украины 5-го созыва (с мая 2006 по ноябрь 2007 года).

Теги: #снбо #указ #кадры
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