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14:01 02.10.2019

Синоптики прогнозируют существенное похолодание в Украине к пятнице

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Синоптики прогнозируют существенное похолодание в Украине к пятнице

 В ближайшие сутки в западных областях Украины погода ухудшится: пройдут дожди, местами усилится ветер и существенно похолодает. На остальной территории останется по-летнему теплая и в основном сухая погода, лишь в Житомирской, Винницкой, Киевской и Черкасской областях - с дождем.

Как сообщает Укргидрометцентр, в западных областях умеренные, на Закарпатье и в Карпатах значительные дожди; ветер северо-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с; температура ночью 8-13°, днем 14-19°, в Волынской, Львовской областях и Карпатах 11-13°.

На остальной территории без осадков, только днем в Житомирской, Винницкой, местами Киевской и Черкасской областях кратковременный дождь, кое-где с грозой; ветер преимущественно южный, 7-12 м/с. Температура ночью 9-14°, в восточных областях 4-9° тепла, днем 20-25°.

В Киеве - без осадков, лишь вечером местами кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер преимущественно южный, 7-12 м/с. Температура ночью 11-13°, днем 21-23°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 3 октября самая высокая температура днем была +27,2 в 1999 году, самая низкая ночью -2,1 в 1916 году.

4 октября - дожди, местами с грозами, лишь ночью в восточных, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях, днем в западных областях и в Приазовье преимущественно без осадков.

Ветер южный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, в Украине, кроме западных областей, местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 6-11°, на юге страны до 15°, в западных областях 1-6° тепла, на почве заморозки 0-5°; днем в западных северных, Винницкой и Черкасской областях 9-14° тепла, на остальной территории 16-21°, в восточных, Херсонской, Запорожской областях до 25°.

В Карпатах дождь с мокрым снегом, температура 0-4° тепла.

В Киеве в пятницу дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 8-10°, днем 10-12°.

Теги: #погода #укргидрометцентр
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