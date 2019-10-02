В Ровенской области остаются в больнице 12 человек после отравления кондитерскими изделиями

В больницах продолжают оставаться пострадавшие при отравлении кондитерскими изделиями, приобретенные в одном из местных магазинов в Ровенской области, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 7:00 2 октября в инфекционном отделении Березневской районной больницы остаются госпитализированными 12 человек, из них 4 ребенка, которые употребляли кондитерские изделия приобретенные в магазине "Калач". Проводится комплекс противоэпидемических мероприятий", - говорится в сообщении.