Взнос человеческого капитала в нацбогатство в Украине значительно ниже, чем в странах Европы

В Украине взнос человеческого капитала в национальное богатство значительно ниже, чем в странах Европы, свидетельствует из отчета Всемирного банка.

Согласно отчету Всемирного банка "Исследование сферы образования в Украине: большей результативности, справедливости и эффективности", взнос человеческого капитала в национальное богатство в Украине составляет 34% общего национального богатства. Для сравнения, в странах с низким уровнем дохода данный показатель составляет 41%, в странах Европы и Центральной Азии - 62%, а в среднем по миру - 64%.

Во Всемирном банке отметили, что в Украине охват людей с высшим образованием составляет более 80%, что превышает показатели ЕС (68%) и стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) (74%), но уровень функциональной грамотности среди взрослого населения отстает от показателей этих стран.

Кроме того, отмечается, что в Украине наблюдается разрыв между образованием и занятостью, особенно среди молодых выпускников вузов.

Среди других проблемных моментов: неравность доступа к школьному образованию, разрыв в обучении среди учеников городских школ и школ сельской местности, меньшая вероятность поступления выпускников сельских школ в заведения высшего образования (40% выпускников сельских школ по сравнению с 70% выпускников в городах).

Во Всемирном банке констатируют, что около 50% украинцев не верят, что получение среднего образования предоставляет каждому одинаковые возможности обучаться бесплатно, а 70% считают, что коррупция в высшем образовании очень распространена.

В то же время, по данным Всемирного банка, Украина тратит на образование 6% ВВП, что значительно больше, по сравнению со странами ОЭСР (4,4%).

Среди прочего, в отчете отмечается, что в Украине "раздутая" сеть школ и вузов, что есть одной из причин высокого уровня расходов. На одного педагога в Украине приходится 11 учеников, в странах ОЭСР этот показатель в среднем составляет 13,1.