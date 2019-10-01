События

07:39 01.10.2019

Демократы запросили у личного адвоката Трампа документы о его разговоре с президентом Украины

2 мин читать
Демократы запросили у личного адвоката Трампа документы о его разговоре с президентом Украины

Председатели комитетов Палаты представителей Конгресса по разведке, надзору и иностранным делам попросили адвоката президента США Дональда Трампа - Руди Джулиани предоставить до 15 октября документы, связанные с разговором Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Ваше невыполнение или отказ выполнить повестку, в том числе по указанию или распоряжению президента или Белого дома, является доказательством препятствования расследованию импичмента Палаты и может быть использовано в качестве неблагоприятного вывода против Вас и президента", - предупредили председатели в письме к личному адвокату президента.

Согласно повестке, Джулиани должен передать сообщения, в том числе текстовые сообщения и телефонные записи, касающиеся его усилий по оказанию давления на украинских чиновников для расследования против сына Джо Байдена - Хантера, служившего в совете директоров украинской энергетической компании.

Кроме того, конгрессмены попросили передать сообщения, касающиеся внешней помощи США Украине, а также любую информацию об усилиях по ее сдерживанию.

Джулиани пока не сообщил, будет ли он выполнять повестку в суд.

"Я получил повестку, подписанную только председателями-демократами, которые уже предрешили исход этого дела", - написал он в твиттере.

Как сообщалось, демократы в американском Конгрессе инициировали расследование, целью которого является принятие решения об объявлении импичмента президенту США.

Поводом послужила беседа Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, во время которой глава государства просил украинского коллегу активизировать расследование в отношении деятельности в Украине Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена, который является наиболее вероятным противником Трампа от Демократической партии на президентских выборах 2020 года.

Демократы считают такие действия серьезным нарушением - попыткой Трампа использовать свое положение для достижения политических целей. Трамп же утверждает, что Байдены и Демократическая партия в целом причастны к коррупции и нарушениям в Украине.

Теги: #сша #конгресс #джулиани #повестка
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

08:07 01.10.2019
Сенат рассмотрит импичмент Трампу, если палата представителей поддержит процедуру

Сенат рассмотрит импичмент Трампу, если палата представителей поддержит процедуру

06:52 01.10.2019
Трамп просил премьер-министра Австралии помочь дискредитировать расследование Мюллера

Трамп просил премьер-министра Австралии помочь дискредитировать расследование Мюллера

05:01 01.10.2019
Помпео присутствовал при телефонном разговоре Трампа с Зеленским

Помпео присутствовал при телефонном разговоре Трампа с Зеленским

23:02 30.09.2019
Республиканцы в Сенате США призвали Минюст расследовать связи демократов с Украиной

Республиканцы в Сенате США призвали Минюст расследовать связи демократов с Украиной

21:02 30.09.2019
Генерал Марк Милли приведен к присяге в должности главы Объединенного комитета начальников штабов США

Генерал Марк Милли приведен к присяге в должности главы Объединенного комитета начальников штабов США

18:28 30.09.2019
США будут работать над тем, чтобы Пригожину негде было укрыться от американского давления

США будут работать над тем, чтобы Пригожину негде было укрыться от американского давления

15:01 30.09.2019
Рудольф Джулиани считает, что никакого расследования в Украине против сына Байдена не было

Рудольф Джулиани считает, что никакого расследования в Украине против сына Байдена не было

09:52 30.09.2019
Помощник Зеленского Ермак: все, что происходит в США - их внутренняя кухня

Помощник Зеленского Ермак: все, что происходит в США - их внутренняя кухня

05:29 30.09.2019
Сотрудник разведки, сообщивший о разговоре Трампа с Зеленским, помещен под федеральную защиту

Сотрудник разведки, сообщивший о разговоре Трампа с Зеленским, помещен под федеральную защиту

02:12 30.09.2019
Советники Белого дома планируют представить Трампу стратегию ответных мер на угрозу импичмента

Советники Белого дома планируют представить Трампу стратегию ответных мер на угрозу импичмента

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Один боец ВСУ ранен с начала понедельника в результате 21 обстрела на Донбассе

Порошенко назначил награду до 3 млн грн за предоставление достоверной информации о заказчике и исполнителях покушений на жизнь и имущество Гонтаревой

Зеленский в частном порядке посетил в воскресенье Бабий Яр

Боевики 23 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали

С начала суток субботы на Донбассе боевики 17 раз открывали огонь по украинским позициям, без потерь

ПОСЛЕДНЕЕ

Из-за непогоды обесточены 102 населенных пункта в пяти областях Украины

Зеленский поддерживает замену интернатной формы воспитания на семейную

Один боец ВСУ ранен с начала понедельника в результате 21 обстрела на Донбассе

Количество препаратов в программе "Доступные лекарства" до 2024 г будет увеличено вдове

Правоохранители разоблачили чиновника Подольской РГА в Киеве на получении взятки в 117 тыс. грн

Кабмин рассчитывает на увеличение вдвое количества людей, участвующих в общественной жизни и на рост людей, регулярно занимающихся физактивностью

На Львовщине задержали подозреваемых в разбойном нападении на фермера

Кабмин намерен ввести иерархию обращения с отходами и увеличить в 5 раз долю переработанных бытовых отходов

Журналисты требуют увольнения Мендель с должности пресс-секретаря президента Украины

В Ривненской области 12 человек отравились магазинными сладостями

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА