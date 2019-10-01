Демократы запросили у личного адвоката Трампа документы о его разговоре с президентом Украины

Председатели комитетов Палаты представителей Конгресса по разведке, надзору и иностранным делам попросили адвоката президента США Дональда Трампа - Руди Джулиани предоставить до 15 октября документы, связанные с разговором Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Ваше невыполнение или отказ выполнить повестку, в том числе по указанию или распоряжению президента или Белого дома, является доказательством препятствования расследованию импичмента Палаты и может быть использовано в качестве неблагоприятного вывода против Вас и президента", - предупредили председатели в письме к личному адвокату президента.

Согласно повестке, Джулиани должен передать сообщения, в том числе текстовые сообщения и телефонные записи, касающиеся его усилий по оказанию давления на украинских чиновников для расследования против сына Джо Байдена - Хантера, служившего в совете директоров украинской энергетической компании.

Кроме того, конгрессмены попросили передать сообщения, касающиеся внешней помощи США Украине, а также любую информацию об усилиях по ее сдерживанию.

Джулиани пока не сообщил, будет ли он выполнять повестку в суд.

"Я получил повестку, подписанную только председателями-демократами, которые уже предрешили исход этого дела", - написал он в твиттере.

Как сообщалось, демократы в американском Конгрессе инициировали расследование, целью которого является принятие решения об объявлении импичмента президенту США.

Поводом послужила беседа Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, во время которой глава государства просил украинского коллегу активизировать расследование в отношении деятельности в Украине Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена, который является наиболее вероятным противником Трампа от Демократической партии на президентских выборах 2020 года.

Демократы считают такие действия серьезным нарушением - попыткой Трампа использовать свое положение для достижения политических целей. Трамп же утверждает, что Байдены и Демократическая партия в целом причастны к коррупции и нарушениям в Украине.