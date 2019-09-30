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23:21 30.09.2019

Государство должно выступать коммерческим дипломатом, продвигающим интересы большого украинского бизнеса в мире - Гончарук

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Государство должно выступать коммерческим дипломатом, продвигающим интересы большого украинского бизнеса в мире - Гончарук

Премьер-министр Алексей Гончарук считает, что государство должно выступать коммерческим дипломатом, который продвигает интересы большого отечественного бизнеса в мире.

"Самолеты продают не менеджеры по продажам, самолеты продают президенты. Есть такой принцип", - сказал Гончарук в эфире телеканала ICTV в понедельник вечером.

По его словам, государство должно выступать коммерческим дипломатом, который продвигает интересы большого отечественного бизнеса в мире и дает возможность экспортировать.

Премьер подчеркнул, что государство планирует не мешать бизнесу развиваться, в то же время, по его мнению, "есть вещи, где правительство должно защищать и продвигать интересы отечественного производителя".

Теги: #бизнес #кабмин
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