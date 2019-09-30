Гончарук: Правительство не намерено повышать налоги

Премьер-министр Алексей Гончарук заявляет, что правительство не намерено повышать налоги.

"Мы не планируем как правительство повышать налоги, это неправильный путь. Государство не должно увеличивать объем ресурсов, которые оно пропускает через себя", - сказал Гончарук в эфире телеканала ICTV в понедельник вечером.

По его словам, государство должно создавать стимулы, чтобы люди не боялись вкладывать средства в свое дело, чтобы потом его развивать.