События

15:12 30.09.2019

В харьковском метрополитене задержан гражданин Франции, пытавшийся нарисовать граффити на вагонах

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В харьковском метрополитене задержан гражданин Франции, пытавшийся нарисовать граффити на вагонах

Сотрудники отдела полиции в метрополитене Харькова задержали в понедельник на станции метро "Метростроителей" 27-летнего гражданина Франции, который самовольно спустился в тоннель и нарисовал граффити на двух вагонах.

"Во время личного досмотра у него обнаружили баллончики с краской и фонарик. Все свои действия он снимал на телефон... Согласно акту обследования общая сумма ущерба составляет 25 тыс.грн", - сообщает отдел коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

За причиненные метрополитену убытки в отношении иностранца составлен протокол о правонарушении по ч.1 ст.173 (мелкое хулиганство) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Теги: #граффити #полиция #харьков
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