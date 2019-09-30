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13:46 30.09.2019

Кабмин ищет сбалансированное решение по обеспечению жителей Луганской области теплом и э/э

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Кабмин ищет сбалансированное решение по обеспечению жителей Луганской области теплом и э/э

Кабинет министров работает над поиском решений по обеспечению теплом и электроэнергией жителей Луганской области, потребляющих энергию от Луганской ТЭС (ООО "ДТЭК Востокэнерго"), сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в ходе пресс-брифинга в Киеве в понедельник.

"Мы очень хорошо проинформированы относительно того, что на самом деле стоит за этой ситуацией. Мы точно найдем сбалансированное решение, люди точно не останутся без тепла и света. Но хочу обратить внимание: мы смотрим не только на то, что де-факто сейчас произошло, но и очень внимательно изучаем, как так вообще произошло, что у целой большой генерирующей мощности не оказалось никаких запасов угля", – сказал он.

Как сообщалось, работающая в обособленном "острове" Луганская ТЭС в конце июля из-за отсутствия поставок угля из РФ перешла на использование природного газа. Почти через месяц, 25 августа, ТЭС перешла на работу одним энергоблоком для уменьшения объемов использования газа. Перед этим, 14 августа, Кабинет министров, возглавляемый на то время Владимиром Гройсманом, обязал НАК "Нафтогаз Украины" продавать газ для нужд Луганской ТЭС по заниженной цене, но на следующий день уведомил об отказе от этой идеи и планах найти решение по обеспечению субъектов генерации Луганской области энергоносителями без применения регулируемой специальной цены.

Поставки угля на Луганскую ТЭС с апреля 2017 года осуществляются с актива "ДТЭК" в РФ – шахтоуправления "Обуховская" (Ростовская обл.), так как станция может получать уголь по железной дороге только с российской территории. Железнодорожных подъездов к Луганской ТЭС по контролируемой украинскими властями территории нет. С июня 2019 года Российская желдорога не подтверждает отгрузку угля в адрес Луганской ТЭС из-за невыдачи соответствующих квот.

В настоящее время из объединенной энергосистемы Украины по цепочке воздушных линий 110 кВ можно обеспечить для области только 80 МВт. В случае остановки Луганской ТЭС на контролируемой территории области возникнет дефицит мощности в 140-220 МВт. Ранее в ДТЭК заявляли о готовности начать работы по переоборудованию блоков ТЭС с антрацитового на газовый уголь после принятия государством решения о строительстве железной дороги на станцию для доставки угля с территории Украины.

Теги: #гончарук #луганская_область #кабмин
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