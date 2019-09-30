В Киеве удалось предотвратить самоубийство молодого человека, грозившего спрыгнуть с крыши здания на Крещатике

В Киеве житель Киевской области намеревался покончить жизнь самоубийством, спрыгнув с крыши одного из зданий на улице Крещатик, правоохранителям удалось убедить самоубийцу не совершать этот поступок.

"В течение нескольких часов правоохранители беседовали с молодым человеком и в конце концов уговорили его не прыгать. Спасенный - 23-летний житель Киевской области, который во время разговора с психологом пожаловался, что якобы запутался в житейских проблемах, поэтому решился на такой шаг", - сообщает пресс-служба полиции Киева в понедельник.

Сотрудники полиции передали молодого человека врачам специализированного медицинского учреждения, его жизни ничего не угрожает.