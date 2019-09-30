Херсонские пиротехники уничтожили 85 единиц боеприпасов времен Второй мировой войны - ГСЧС

Пиротехники Херсонщины уничтожили 85 единиц взрывоопасных боеприпасов времен Второй мировой войны, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"28 сентября в 18:30 пиротехнической группой аварийно-спасательного отряда спецназначения ГУ ГСЧС Украины в Херсонской области уничтожено 85 единиц боеприпасов времен Второй мировой войны. Взрывоопасные предметы были найдены накануне поисковой группой во время проведения раскопок в Великолепетихском районе на расстоянии 12 км. с. Рубановка", - говорится в сообщении, на официальном сайте ГСЧС в воскресенье.

Среди боеприпасов пиротехники обнаружили артснаряд, минометные мины, противотанковые мины, гранаты, противотанковые снаряды.