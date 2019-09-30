ГСЧС: для эвакуации заболевшего туриста спасатели задействовали вертолет

В Черкасской области спасатели задействовали вертолет для эвакуации в Киев хасида, которому стало плохо во время празднования Рош-ха-Шана (еврейского Нового года), сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"После консультаций с еврейскими медиками, с диагнозом острый живот, который часто требует неотложной хирургической помощи, хасид каретой скорой помощи был доставлен в базовый лагерь сводного отряда ГСЧС. Для оперативной эвакуации заболевшего туриста пришлось задействовать вертолет ЕС-145 ГСЧС. Потерпевший, гражданин Канады, был доставлен в город, где в работу включились врачи скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении, на официальном сайте ГСЧС в воскресенье вечером.