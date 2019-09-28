События

19:20 28.09.2019

В больнице умер один з пострадавших в ДТП в Умани

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Умер один из пострадавших в дорожно-транспортном происшествии вблизи Жашкова (Черкасская обл.) на трассе Киев-Одесса, передает издание "Громадське".

"Один из пассажиров, попавших в ДТП на трассе Киев-Одесса вблизи Жашкова, умер в больнице", - сообщил представитель полиции Черкасской области Дмитрий Грищенко.

По его словам, окончательное число пострадавших составило 11 человек.

Как сообщалось, в Умани (Черкасская обл.) в субботу утром произошло ДТП с участием автобуса и грузового автомобиля, девять человек получили травмы и госпитализированы в Жашковскую больницу.

Теги: #черкасская_область #дтп #украина #погибший
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