В больнице умер один з пострадавших в ДТП в Умани

Умер один из пострадавших в дорожно-транспортном происшествии вблизи Жашкова (Черкасская обл.) на трассе Киев-Одесса, передает издание "Громадське".

"Один из пассажиров, попавших в ДТП на трассе Киев-Одесса вблизи Жашкова, умер в больнице", - сообщил представитель полиции Черкасской области Дмитрий Грищенко.

По его словам, окончательное число пострадавших составило 11 человек.

Как сообщалось, в Умани (Черкасская обл.) в субботу утром произошло ДТП с участием автобуса и грузового автомобиля, девять человек получили травмы и госпитализированы в Жашковскую больницу.