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18:59 28.09.2019

Киевский метрополитен ограничит работу в связи с футбольным матчем в воскресенье

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Киевский метрополитен ограничит работу в связи с футбольным матчем в воскресенье

Возможны изменения в работе нескольких станций киевского метрополитена в связи с проведением футбольного матча в воскресенье, сообщила пресс-служба КП "Киевский метрополитен".

"После окончания футбола с целью обеспечения надлежащей перевозки болельщиков, возможно ограничение (не закрытия) на вход пассажиров станций "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого", - говорится в сообщении.

29 сентября на НСК "Олимпийский" пройдет футбольный матч между командами "Динамо" (Киев) и СК "Днепр-1" (Днепр).

 

Теги: #киев #метрополитен #ограничения #украина #футбол
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