Полиция подтвердила информацию о 10 пострадавших в результате взрыва на заводе в Суммах

В Сумах в результате взрыва в одном из цехов завода пострадали 10 работников, двое из них находятся в реанимации, сообщил отдел коммуникации полиции Сумской области.

Ранее управление Госслужбы по ЧС в Сумской области сообщило, что взрыв с последующим возгоранием произошел на территории одного из предприятий в г.Сумы в субботу утром. Сообщение о взрыве и пожаре на предприятии по ул.Линейная поступило в 10.51.

Прибывшие на место спасатели выяснили, что возгорание внутри производственного цеха. Огонь охватил производственное оборудование цеха и утеплитель стен на площади до 50 кв.м.

По данным ГСЧС, в 11.17 пожар локализовали, в 11.55 ликвидировали.

"Телевизионная служба новостей" (ТСН) сообщила, что взрыв произошел на заводе, где изготавливают пробки для пэт-бутылок. По предварительной информации, взорвался один из станков, пострадали 10 человек.