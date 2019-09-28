События

16:00 28.09.2019

Полиция подтвердила информацию о 10 пострадавших в результате взрыва на заводе в Суммах

1 мин читать

В Сумах в результате взрыва в одном из цехов завода пострадали 10 работников, двое из них находятся в реанимации, сообщил отдел коммуникации полиции Сумской области.

Ранее управление Госслужбы по ЧС в Сумской области сообщило, что взрыв с последующим возгоранием произошел на территории одного из предприятий в г.Сумы в субботу утром. Сообщение о взрыве и пожаре на предприятии по ул.Линейная поступило в 10.51.

Прибывшие на место спасатели выяснили, что возгорание внутри производственного цеха. Огонь охватил производственное оборудование цеха и утеплитель стен на площади до 50 кв.м.

По данным ГСЧС, в 11.17 пожар локализовали, в 11.55 ликвидировали.

"Телевизионная служба новостей" (ТСН) сообщила, что взрыв произошел на заводе, где изготавливают пробки для пэт-бутылок. По предварительной информации, взорвался один из станков, пострадали 10 человек.

Теги: #пострадавшие #взрыв #сумы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:20 28.09.2019
В Сумах на предприятии произошел взрыв и пожар, спасатели ликвидировали возгорание - ГСЧС

В Сумах на предприятии произошел взрыв и пожар, спасатели ликвидировали возгорание - ГСЧС

10:19 22.09.2019
В Киеве перекинулось такси с пассажиром, пострадало два человека

В Киеве перекинулось такси с пассажиром, пострадало два человека

02:41 22.09.2019
Рекламный щит упал на детей в Житомире, госпитализировано 4 ребенка

Рекламный щит упал на детей в Житомире, госпитализировано 4 ребенка

18:23 21.09.2019
Пять правоохранителей пострадали во время мероприятий по разблокированию движения поездов на Львовщине

Пять правоохранителей пострадали во время мероприятий по разблокированию движения поездов на Львовщине

13:36 11.09.2019
Несколько снарядов взорвались на технической территории артскладов в Калиновке из-за горящей травы

Несколько снарядов взорвались на технической территории артскладов в Калиновке из-за горящей травы

08:21 08.09.2019
Землетрясение произошло на юго-западе Китая, один человек погиб, около 30 пострадали

Землетрясение произошло на юго-западе Китая, один человек погиб, около 30 пострадали

20:47 07.09.2019
Два человека получили ранения в результате теракта в Кабуле

Два человека получили ранения в результате теракта в Кабуле

10:46 05.09.2019
В Житомирской области мужчина погиб в результате взрыва боеприпаса времен Второй мировой войны - полиция

В Житомирской области мужчина погиб в результате взрыва боеприпаса времен Второй мировой войны - полиция

14:38 04.09.2019
В Донецке взорвалась шахта

В Донецке взорвалась шахта

08:09 03.09.2019
Число жертв взрыва в Кабуле в понедельник превысило 15 человек – власти

Число жертв взрыва в Кабуле в понедельник превысило 15 человек – власти

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Несколько сотен бывших сотрудников спецслужб США требуют привлечь Трампа к ответственности из-за деталей разговора с Зеленским

Супруги Порошенко посетили Гонтареву в Лондоне

В Умани столкнулись грузовик и автобус, травмированы девять пассажиров – полиция

На Львовщине завершились международные учения "Rapid Trident-2019"

В Киеве задержан тренер по мини-футболу, который развращал детей

ПОСЛЕДНЕЕ

В Атлантическом океане исчезло судно с украинцами на борту, идет поисковая операция

В Умань на празднование Рош Ха-Шана прибыли более 20 тыс. хасидов из 8 стран, грубых нарушений правопорядка не было – полиция

Несколько сотен бывших сотрудников спецслужб США требуют привлечь Трампа к ответственности из-за деталей разговора с Зеленским

Зеленский уволил бывшего первого замглавы СБУ Демчину в запас – указ

Полиция установила личности трех погибших, которых, вероятно, сбил поезд в Запорожской области

В Киеве три человека получили травмы, четыре машины повреждены в результате ДТП на парковке ТЦ

Супруги Порошенко посетили Гонтареву в Лондоне

Скончался режиссер и худрук театра "Ленком" Марк Захаров

В Умани столкнулись грузовик и автобус, травмированы девять пассажиров – полиция

На Львовщине завершились международные учения "Rapid Trident-2019"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА