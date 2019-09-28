События

01:42 28.09.2019

США анонсируют новые санкции по Венесуэле, которые коснутся Кубы

2 мин читать
США анонсируют новые санкции по Венесуэле, которые коснутся Кубы

Спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс пообещал новый раунд санкций, направленных против Венесуэлы и связанных с Кубой, сообщает издание Washington Free Beacon.

"Следующий раунд санкций, более чем вероятно, будет сосредоточен на все более провокационном участии Кубы в укреплении (власти - ИФ) Мадуро, которая незаконно транспортировала тысячи баррелей венесуэльской нефти в Гавану, нарушая международные санкции", - цитирует издание слова Абрамса.

В разговоре с изданием "на полях" Генассамблеи ООН в Нью-Йорке на этой неделе Абрамс отметил, что президент Венесуэлы Николас Мадуро "сталкивается с большим, чем когда-либо давлением, поскольку Соединенные Штаты усиливают санкционный режим и работают с лидерами стран Европы и Латинской Америки над продолжением давления на режим Мадуро, который Соединенные Штаты считают незаконным".

"Минфин объявил о некоторых санкциях на этой неделе, и вы увидите, что это будет продолжаться. Некоторые санкции больше нацелены на Кубу и на попытки предотвратить доставку в Кубу порядка 80 тыс. баррелей в день", - сказал он.

Ранее в сентябре Абрамс заявил, что в Вашингтоне не исключают возможности введения санкций в отношении "Роснефти" (MOEX: ROSN) из-за увеличения торговли нефтью с Венесуэлой. Как сообщала "Роснефть" в отчете, в I полугодии 2019 года компания более чем вдвое увеличила закупки нефти на международном рынке (до 109,7 млн баррелей), в том числе из-за поставок из Венесуэлы в счет ранее выданных предоплат. "Роснефть" поясняла, что поставки в рамках предоплаченных (до ведения санкций) контрактов не нарушают санкционный режим и разрешены американскими властями.

Теги: #венесуэла #сша #санкции #госдеп
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

22:49 27.09.2019
Готовящие импичмент демократы запросили у Белого дома информацию о блокировании помощи Украине

Готовящие импичмент демократы запросили у Белого дома информацию о блокировании помощи Украине

22:27 27.09.2019
Чуть менее половины американцев за импичмент Трампу

Чуть менее половины американцев за импичмент Трампу

19:20 27.09.2019
Трамп в связи со скандалом вокруг разговора с Зеленским заявил, что президенты США теперь вообще не смогут разговаривать с лидерами других стран

Трамп в связи со скандалом вокруг разговора с Зеленским заявил, что президенты США теперь вообще не смогут разговаривать с лидерами других стран

19:17 27.09.2019
Конгресс проголосовал за отмену мер, позволяющих Трампу финансировать стену с Мексикой

Конгресс проголосовал за отмену мер, позволяющих Трампу финансировать стену с Мексикой

19:10 27.09.2019
Члены антикоррупционного комитета Рады посетили Вашингтон по приглашению Атлантического совета США

Члены антикоррупционного комитета Рады посетили Вашингтон по приглашению Атлантического совета США

17:24 27.09.2019
Спикер Палаты представителей США увидела российский след в скандале вокруг разговора Трампа и Зеленского

Спикер Палаты представителей США увидела российский след в скандале вокруг разговора Трампа и Зеленского

16:46 27.09.2019
Компании США потеряли $223 млрд за пять лет из-за "токсичной" атмосферы в офисе

Компании США потеряли $223 млрд за пять лет из-за "токсичной" атмосферы в офисе

13:13 27.09.2019
В Кремле надеются, что ситуация в отношениях РФ и США не дойдет до публикации телефонных переговоров лидеров двух стран

В Кремле надеются, что ситуация в отношениях РФ и США не дойдет до публикации телефонных переговоров лидеров двух стран

13:00 27.09.2019
Джулиани намерен предоставить видеозаписи и документы, доказывающие незаконное влияние Украины на выборы в США в 2016г

Джулиани намерен предоставить видеозаписи и документы, доказывающие незаконное влияние Украины на выборы в США в 2016г

10:43 27.09.2019
США вряд ли продлят лицензии для американских компаний на ведение дел с Huawei

США вряд ли продлят лицензии для американских компаний на ведение дел с Huawei

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

S&P повысило рейтинг Украины до "B"

Изменения в составе правления компании Burisma Limited в мае 2014 года не были и не являются предметом расследования НАБУ

Экс-нардеп Жеваго заочно уведомлен о подозрении в выводе более 2,5 млрд грн из банка "Финансы и кредит"

МВФ продолжит дискуссии с Украиной о новой 3-летней программе EFF в ближайшие недели

В Броварах автомобиль под управлением сотрудника полиции охраны въехал в остановку: погибла женщина, два человека травмированы

ПОСЛЕДНЕЕ

Водитель, сбивший насмерть пенсионера в инвалидной коляске, проведет в тюрьме больше 3,5 лет

S&P повысило рейтинг Украины до "B"

Верховная Рада на предстоящей неделе может уже завершить "турборежим" - Стефанчук

"Укроборонпром" вернул контроль над "Укрспецэкспортом"

Стефанчук: Программу действий правительства могут проголосовать уже на следующей неделе

Программу действий правительства могут проголосовать уже на следующей неделе - Стефанчук

Суд начал рассмотрение апелляции на приговор сотруднице т.н. МГБ "ДНР" с позывным "Тереза" спустя более 2 лет после его вынесения

Мининфраструктуры планируют сократить смертность на дорогах на треть в 2020 году – Ю.Лавренюк

Экс-президент Молдовы Лучинский допрошен по делу о краже $1 млрд из банковской системы, у него прошли обыски

В Крыму проходят обыски у активиста Аметова, полиция АРК открыла дело

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА