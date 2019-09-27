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14:49 27.09.2019

Киев готов к запуску отопления на 97%

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Киев готов к запуску отопления на 97%

Общая готовность городского хозяйства Киева к зиме в плане проведения отопительного сезона составляет 97%, заявил заместитель главы Киевской городской государственной администрации (КГГА) Петр Пантелеев, сообщает пресс-служба КГГА.

"В настоящее время город готов к пуску тепла на 97%. Первой традиционно запускается социальная сфера по индивидуальным заявкам. Однако мы не прекратили работу, и пока позволяют погодные условия, мы будем продолжать ремонты и замену сетей и оборудования, чтобы более качественно войти в сезон теплоснабжения", - цитирует Пантелеева пресс-служба КГГА в пятницу.

Замглавы горадминистрации напомнил, что в прошлом году город стал полноценным управляющим теплоэнергетического блока.

"Киев имеет одну из крупнейших и самых мощных систем теплоснабжения в Европе. Она построена еще в советское время и почти 17 лет управлялась коммерческой компанией "Киевэнерго". В прошлом году мы прекратили соглашение с этой компанией и провели первый отопительный сезон уже самостоятельно, управляя теплоэнергетическим имуществом через коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго". Мы получили опыт и фактические показатели для того, чтобы проанализировать техническое и финансовое состояние столичной теплоэнергетики. А главное - мы получили основу для формирования тактических и стратегических планов", - отметил Пантелеев.

Он добавил, что в Киеве работают ТЭЦ-5, которая является самой мощной в Украине, и ТЭЦ-6, которая является самой новой украинской ТЭЦ. Всего за период подготовки заменено и отремонтировано на ТЭЦ более 1,5тыс. единиц оборудования - от запорной арматуры до сложных механизмов турбин.

"Столичные ТЭЦ технически готовы к запуску и полноценной работе в отопительный период", - заверили в КГГА.

Теги: #киев #кгга #тепло #отопление
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