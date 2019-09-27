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11:23 27.09.2019

В Париже в воскресенье будут прощаться с Жаком Шираком

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В Париже в воскресенье будут прощаться с Жаком Шираком

Церемония прощания со скончавшимся накануне экс-президентом Франции Жаком Шираком пройдет в воскресенье утром в Доме инвалидов в Париже, сообщило в пятницу издание Le Figaro со ссылкой на семью покойного.

Затем Жак Ширак должен быть захоронен на Монпарнасском кладбище в Париже.

По мнению родственников Ширака, погребение должно быть проведено в понедельник в приватной обстановке. Однако точное время похорон пока не называется.

Бывший президент Франции Жак Ширак скончался в четверг в возрасте 86 лет в своем доме в Париже, где он проживал с супругой Бернадетт Ширак.

Le Figaro напоминает, что в 2005 году Жак Ширак пережил инсульт, и с тех пор его несколько раз госпитализировали.

Жак Ширак занимал пост президента Франции в период с 1995 до 2007 годы. По завершению полномочий президента он отошел от общественной и политической жизни.

Теги: #прощание #франция #смерть #жак_ширак
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