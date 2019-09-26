События

23:28 26.09.2019

Во Франции объявили 30 сентября днем национального траура в связи с кончиной Ширака

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Власти Франции приняли решение объявить понедельник, 30 сентября, днем национального траура в связи с кончиной бывшего президента страны Жака Ширака, сообщают французские СМИ.

"Президент Франции хотел бы, чтобы у французов была возможность выразить дань уважения президенту Жаку Шираку, который ушел из жизни сегодня", - говорится в сообщении Елисейского дворца.

Торжественное богослужение пройдет в понедельник в полдень в церкви Сен-Сюльпис в Париже.

Кроме того, в Елисейском дворце сообщили, что все желающие смогут до воскресенья прийти в официальную резиденцию французского президента, "чтобы выразить свои соболезнования". Они смогут оставить записи в книге соболезнований, которая будет находиться в вестибюле Елисейского дворца.

Обычно во Франции в день национального траура по традиции приспускают флаги на правительственных зданиях и проводят минуту молчания.

Бывший президент Франции Жак Ширак скончался в четверг в возрасте 86 лет в своем доме в Париже, где он проживал с супругой Бернадетт Ширак.

В 2005 году Жак Ширак пережил инсульт, с тех пор его несколько раз госпитализировали.

Жак Ширак занимал пост президента Франции в период с 1995 до 2007 гг.

По завершению полномочий президента он отошел от общественной и политической жизни.

Теги: #траур #франция #экс_президент
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