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19:36 26.09.2019

Зеленский на встрече с бондхолдерами и представителями рейтинговых агентств в Нью-Йорке указал на важность сотрудничества с МВФ

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Зеленский на встрече с бондхолдерами и представителями рейтинговых агентств в Нью-Йорке указал на важность сотрудничества с МВФ

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с бондхолдерами (bondholders) и представителями рейтинговых агентств в Нью-Йорке указал на важность сотрудничества Украины с Международным валютным фондом (МВФ), отметив, что миссия Фонда поддержала инициативы украинской власти.

"Мы понимаем, что благодаря сотрудничеству с Международным валютным фондом нам удастся достичь лучших результатов в верховенстве права, поддерживать макроэкономическую стабильность, привлечь прямые иностранные инвестиции и проводить реформы, которые приведут к устойчивому экономическому росту", - сказал Зеленский на встрече, сообщает пресс-служба главы государства.

По его словам, миссия МВФ, которая находилась в Украине в течение последних недель, продемонстрировала поддержку инициатив украинской власти.

Зеленский также рассказал о законодательных инициативах, целью которых является привлечение иностранного капитала в Украину и улучшение инвестиционного климата.

Теги: #агентство #зеленский #бондхолдеры
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