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12:39 26.09.2019

НАБУ уже передало ВАКС до десяти обвинительных актов – Сытник

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НАБУ уже передало ВАКС до десяти обвинительных актов – Сытник

Антикоррупционные органы передали до десятка обвинительных актов в высший антикоррупционный суд и работа Национального антикоррупционного бюро Украины очень оживилась, сообщил директор НАБУ Артем Сытник.

"Передаются обвинительные акты. Сейчас точно не скажу количество, но постоянно передаются. Где-то до десяти", - сказал директор НАБУ журналистам в четверг в Киеве.

"Мы каждые три дня кому-то сообщаем о подозрении, субъекты очень интересные. То есть, работа очень оживилась", - резюмировал Сытник

Теги: #набу #сытник #вакс
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