НАБУ уже передало ВАКС до десяти обвинительных актов – Сытник

Антикоррупционные органы передали до десятка обвинительных актов в высший антикоррупционный суд и работа Национального антикоррупционного бюро Украины очень оживилась, сообщил директор НАБУ Артем Сытник.

"Передаются обвинительные акты. Сейчас точно не скажу количество, но постоянно передаются. Где-то до десяти", - сказал директор НАБУ журналистам в четверг в Киеве.

"Мы каждые три дня кому-то сообщаем о подозрении, субъекты очень интересные. То есть, работа очень оживилась", - резюмировал Сытник