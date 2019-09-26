НАБУ не имеет отношения к "прослушке" директора ГБР, заявляет Сытник

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник заявляет, что НАБУ не имеет никакого отношения к "прослушке", найденной у директора Государственного бюро расследований Романа Трубы.

"Это не мы", - сказал Сытник журналистам в четверг в Киеве, отвечая на вопрос о том, имеют ли отношение детективы НАБУ к установке этой прослушки.

Как сообщалось, 21 сентября директор ГБР сообщил, что в его рабочем кабинете обнаружена аппаратура для прослушивания, по его словам, записи могли содержать сведения о резонансных уголовных производствах.

"Сегодня в моем кабинете обнаружена аппаратура для прослушивания, которая была профессионально вмонтирована в вентиляционную систему. Работали специалисты. Стоит "прослушка" в одном месте или в нескольких - выясняем, как и то, к кому она приведет", - написал директор ГБР в Телеграм-канале.

По его словам, интересных сведений о нем на записях быть не может, но "о состоянии производств, которые мы осуждали со следователями, - да, в том числе резонансных".