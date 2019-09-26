В Киеве из-за аварии ряд улиц остались без водоснабжения

В Киеве произошло повреждение сети Киевводоканала, из-за которого без водоснабжения остались жители 11 улиц, сообщила пресс-служба ведомства на странице в Facebook.

Сообщается, что в настоящее время ремонтная бригада занимается ликвидацией повреждений. Ориентировочный срок проведения ремонтных работ - одни сутки.

Как отмечается, водоснабжение отсутствует по следующим адресам: ул. Борщаговская, 16, пер. Политехнический, 5, Спортивная площадь, 1; ул. Весенняя, 35-41, 42-66, ул. Квитки-Основьяненко, 38, 39, 39А, 41, ул. Тираспольская, 43, 43Б, ул. Владимира Сальского, 43, ул. Ярослава Ивашкевича, 5, 6, ул. Вернадского, 25В, ул. Владимира Покотило, 5А, ул. Пост-Волынская, 2/103.