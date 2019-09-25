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10:36 25.09.2019

ГБР расследует противоправную схему заработка чиновников Мининфраструктуры на закупках списанных тепловозов для порта "Южный"

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ГБР расследует противоправную схему заработка чиновников Мининфраструктуры на закупках списанных тепловозов для порта "Южный"

Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Киеве, выявили незаконное присвоение средств государственного предприятия "Морской торговый порт "Южный" при приобретении некачественного оборудования по завышенным ценам.

"К схеме присвоения средств причастны должностные лица Министерства инфраструктуры Украины и ГП "Морской торговый порт "Южный". Злоупотребляя служебным положением, они совершили противоправные коррупционные действия во время организации и проведения государственных закупок тягового подвижного состава для ГП "Морской торговый порт "Южный". Продукция была приобретена по завышенным ценам и не соответствует техническим требованиям. Более того, некоторые единицы приобретенного товара находятся в аварийном состоянии", - сообщается на сайте ГБР.

Как отмечается в сообщении, в 2018 году руководство госпредприятия заключило договор на поставку двух тепловозов по цене 26 млн грн и перечислило поставщику аванс в размере 50% суммы. По заключению экспертов, реальная стоимость этих тепловозов составляет менее 3 млн грн, а перед поставкой в Украину они были списаны с баланса железной дороги одной из стран СНГ в связи с неудовлетворительным техническим состоянием.

Действия злоумышленников квалифицированы как злоупотреблением властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия (ч.2 ст.364 Уголовного кодекса Украины). К настоящему моменту уже проведены санкционированные обыски в Киеве и Одессе в офисных помещениях, порта и по адресам проживания участников уголовного производства. Также следователями изъята документация, которая подтверждает противоправные действия.

Как сообщалось, 19 сентября Служба безопасности Украины сообщила о раскрытии схемы присвоения средств руководством морского порта "Южный" в Одесской области при поставках тепловозов для нужд предприятия. По данным СБУ, тепловозы, за которые была внесена предоплата, должны были быть переданы порту в октябре 2018 года, однако этого не произошло. Средства предприятия, переданные в качестве аванса, также не были возвращены.

Теги: #порт_южный #закупки #гбр #южный #расследование #мининфраструктуры
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