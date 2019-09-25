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07:58 25.09.2019

Абэ заявил о желании встретиться с Ким Чен Ыном

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Абэ заявил о желании встретиться с Ким Чен Ыном

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ, выступая на Генассамблее ООН, подтвердил свою решимость провести личную встречу с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

"Я полон решимости лично встретиться с председателем Ким Чен Ыном без каких-либо условий", - сказал Абэ.

"Япония стремится к всеобъемлющему урегулированию вопроса похищений японских граждан Севером, его ядерного и ракетного развития и других вопросов, вызывающих озабоченность. Мы также надеемся разрешить вопросы печального прошлого двух стран и нормализовать отношения. Это наша неизменная цель", - добавил премьер-министр Японии.

Он также поддержал подход президента США Дональда Трампа к переговорам с КНДР, отметив, что его метод, когда "лидеры участвуют в откровенных переговорах и пытаются решить насущные проблемы" изменил механизм общения с Северной Кореей.

Теги: #япония #абэ #кндр
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