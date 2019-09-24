Зеленский на встрече с Меркель обсудил подготовку к встрече "нормандской четверки"

Президент Украины Владимир Зеленский встретился на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН с канцлером Германии Ангелой Меркель и обсудил с ней состояние подготовки к встрече лидеров стран "нормандской четверки" для согласования дальнейших шагов по урегулированию конфликта на востоке Украины.

"Владимир Зеленский проинформировал Ангелу Меркель о ситуацию с безопасностью на востоке Украины, а также об усилиях украинской стороны по восстановлению разрушенного моста вблизи Станицы Луганской", - сообщает пресс-служба главы украинского государства.

Зеленский подтвердил, что Украина остается последовательной в выполнении своих обязательств по мирному урегулированию на Донбассе с использованием политико-дипломатических механизмов.

Со своей стороны Меркель подчеркнула неизменность поддержки со стороны ФРГ усилий Украины, направленных на установление мира на востоке страны. Она также отметила важность тщательной подготовки встречи в "нормандском формате" для достижения эффективных результатов.