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16:39 24.09.2019

Данилюк ознакомился с ходом работ на мосту в Станице Луганской

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Данилюк ознакомился с ходом работ на мосту в Станице Луганской

 Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Данилюк посетил с рабочим визитом пгт Станица Луганская Луганской области, в ходе которого осмотрел работы у излома моста через р.Северский Донец, вблизи КПВВ "Станица Луганская" и строительство обходного моста.

"Во время встречи с главой райгосадминистрации Юрием Золкиным он посетил КПВВ "Станица Луганская", где ознакомился с его работой, условиями пересечения, работой служб, задействованных в контроле пересечения линии разграничения и должным уровнем комфорта, созданным для граждан, как обычных, так и с особыми потребностями", - сообщается на странице Станично-Луганской райадминистрации в соцсети Facebook во вторник.

Как сообщалось, 2 сентября президент Украины Владимир Зеленский объявил о начале восстановления разрушенного моста в Станице Луганской, после того как был разобран блокпост на неподконтрольной украинским военным части переправы. Восстановление моста является частью международных обязательств Украины для улучшения гуманитарной ситуации на линии разграничения.

Согласно графику, до 11 октября 2019 года планируется установить временную (обходную) переправу, а до 27 ноября – открыть основной мост, рассказали в Офисе президента.

Теги: #станица_луганская #снбо #мост #данилюк
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