Князев подал в отставку с должности главы Нацполиции Украины

Сергей Князев заявил, что принял решение подать в отставку с поста руководителя Национальной полиции Украины и уже передал соответствующий рапорт министру внутренних дел страны Арсену Авакову.

"Глава Нацполиции – это не политическая должность, и полиция - это не политический орган. Принципиальная позиция – полицию недопустимо втягивать в политические инсинуации. И мы это показали на выборах 19 года... Полностью отдавал и отдаю себя ей. Это действительно дело моей жизни... Но я принял решение подать в отставку. И я только что вернулся, передав министру внутренних дел (Арсену Авакову – ИФ) заявление об увольнении меня с должности и для себя считаю, что этот мой шаг как главы полиции европейского государства", - сказал Князев на брифинге во вторник в Киеве.

Перед этим он отчитался о работе Нацполиции за два года, отметив, что было сделано достаточно много для улучшения криминогенной обстановки в стране, привел перечень статистических показателей, свидетельствующих об уменьшении количества тяжких преступлений. Князев также рассказал о ряде реформ, которые были проведены Нацполицией Украины: создании Патрульной полиции, ситуационных центров, введении системы видеонаблюдения, совершенствовании работы по охране общественного порядка во время проведения массовых мероприятий, начале работы спецподразделения КОРД и т.д.

Князев поблагодарил коллектив правоохранительного ведомства и выразил надежду на то, что после его ухода с должности реформы в органах полиции будут продолжаться.

"Я всё сказал", - сказал Князев журналистам вместо ответов на вопросы и вышел из помещения, где состоялся брифинг.

47-летний Сергей Князев был назначен руководителем Национальной полиции Украины 8 февраля 2017 года.

Накануне в Князев опроверг появившуюся в СМИ и соцсетях информацию о том, что его бывшая супруга Виктория пыталась провезти в Польшу незадекларированную крупную сумму евро. Он пояснил, что его бывшая супруга действительно пересекала границу с коллегой, но наличные принадлежали именно ему.