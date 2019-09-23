Князев назвал дезинформацией сообщения о якобы задержании его экс-супруги с деньгами на границе

Информация о якобы задержании экс-супруги главы Национальной полиции Украины Сергея Князевя на украинско-польской границе с крупной суммой денег являются ложью и намеренной дезинформацией, написал Сергей Князев на своей странице в соцсети Facebook.

«Сегодня моя частная жизнь стало топ-темой для обсуждения. Моя бывшая жена, мать наших троих детей, а также я лично стали объектами информационной атаки. Средства массовой информации мгновенно распространили «новость» о перевозке ею почти мешков с деньгами. Это ложь, которая не имеет ничего общего с реальностью», - отметил глава Нацполиции.

Он пояснил, что бывшая супруга является сотрудницей крупной строительной компании «Атлант» со штатом более 500 человек, которую возглавляет 78-летний Вадим Каган. Инцидент на границе возник, когда несколько сотрудников компании и руководитель пресекали границу.

«Они действительно пересекали вместе границу. На границе гражданин Каган заявил польским чиновникам о наличии определенной суммы наличности, принадлежащей ему. Указанные денежные средства были получены в результате сделки по продаже торгового помещения в центре столицы. Конечно, сделка оформлена в соответствии с действующим законодательством и уплаченными налогами. Но имеющегося пакета документов по задекларированных денег польским государственным служащим не хватило. Польскими правоохранителями и господином Каганом было принято совместное решение о предъявлении еще некоторых оригиналов. После этого инцидент был исчерпан», - отметил С.Князев.

Вместе с тем, он отметил, что вопросов к его экс-супруги не возникало.

«Предупреждая вопросы - никаких ценностей у гражданки Князевой не было. При себе в дамской сумочке у неё были личные средства и наличные на командировку в сумме 2100 евро, которые не заинтересовали правоохранителей»,- подчеркнул он.