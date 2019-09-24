На кухне француженки нашли картину периода проторенессанса стоимостью до 6 млн евро

Картина ранней эпохи Возрождения флорентийского живописца Чимабуэ (Ченни ди Пепо) "Увенчание терновым венцом" случайно обнаружена на кухне одной француженки, сообщило издание The Guardian со ссылкой на экспертов-искусствоведов.

По их данным, картиной владела женщина, живущая в городе Компьень на севере Франции. Картина долгое время просто висела в ее доме между кухней и гостиной прямо над плитой для приготовления еды.

Владелица была уверена, что это старинная икона и принесла картину на оценку местным аукционистам.

Искусствовед Эрик Туркин сообщил, что результаты экспертиз показали подлинность картины, ее цена составляет от 4 до 6 млн евро.

Считается, что найденная картина является частью серии из восьми картин Чимабуэ, жившего в XIII - начале XIV веков, которая отражает Страсти Христовы и Распятие Христа.

Ожидается, что картина "Увенчание терновым венцом" будет представлена 27 октября в Аукционном доме в городе Санлис на севере Франции.