События

14:38 24.09.2019

На кухне француженки нашли картину периода проторенессанса стоимостью до 6 млн евро

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Картина ранней эпохи Возрождения флорентийского живописца Чимабуэ (Ченни ди Пепо) "Увенчание терновым венцом" случайно обнаружена на кухне одной француженки, сообщило издание The Guardian со ссылкой на экспертов-искусствоведов.

По их данным, картиной владела женщина, живущая в городе Компьень на севере Франции. Картина долгое время просто висела в ее доме между кухней и гостиной прямо над плитой для приготовления еды.

Владелица была уверена, что это старинная икона и принесла картину на оценку местным аукционистам.

Искусствовед Эрик Туркин сообщил, что результаты экспертиз показали подлинность картины, ее цена составляет от 4 до 6 млн евро.

Считается, что найденная картина является частью серии из восьми картин Чимабуэ, жившего в XIII - начале XIV веков, которая отражает Страсти Христовы и Распятие Христа.

Ожидается, что картина "Увенчание терновым венцом" будет представлена 27 октября в Аукционном доме в городе Санлис на севере Франции.

Теги: #картина #франция #аукцион
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