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13:42 24.09.2019

В ВСУ начались всеукраинские стратегические командно-штабные учения "Казацкая воля - 2019"

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В ВСУ начались всеукраинские стратегические командно-штабные учения "Казацкая воля - 2019"

Во вторник, 24 сентября, в Вооруженных силах Украины, под руководством начальника Генерального штаба начались стратегические командно-штабные учения с органами военного управления ВСУ и другими составляющими сил обороны страны с привлечением войск (сил) "Казацкая воля - 2019".

"Главной целью учений "Казацкая воля - 2019" является проверка способности органов военного управления в новых организационно-штатных структурах (по натовской классификации) осуществлять управление войсками (силами) в ходе подготовки и ведения операций (боевых действий) в случае широкомасштабной вооруженной агрессии", - говорится в сообщении, обнародованном на странице Генштаба ВСУ в соцсети Фейсбук во вторник.

К учениям привлечены структурные подразделения Минобороны, Генштаба ВСУ, другие органы военного управления оперативно-стратегического и оперативного уровней и органы управления других военных формирований и правоохранительных органов.

Комплекс мероприятий стратегического командно-штабного учения "Казацкая воля - 2019" будет проводиться на всей территории государства.

 

Теги: #всу #учения #казацкая_воля
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