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12:47 24.09.2019

Дождливая погода надвигается на Украину с запада

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Дождливая погода надвигается на Украину с запада

В ближайшие сутки, 25 сентября, сухую (ночью холодную) погоду в Украине будет определять поле повышенного давления, лишь на крайнем западе атмосферный фронт, который уже к четвергу принесет дожди на большую часть территории страны, сообщает Укргидрометцентр.

В среду в Украине в целом без осадков, только на Прикарпатье и Закарпатье днем дождь. Ветер восточный, юго-восточный, 5-10 м/с.

Ночью на севере страны и Левобережной части на поверхности почвы и в воздухе заморозки 0-5°, на остальной территории температура 2-10° тепла; температура днем 13-18° тепла, в западных областях и южной части 16-21°.

В Киеве - без осадков; ночью заморозки 0-2°, температура днем 14-16° тепла.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 25 сентября самая высокая температура днем была 29,1 в 2015г., самая низкая ночью -2,5 в 1902г.

На 26 сентября синоптики прогнозируют небольшие, местами умеренные дожди, лишь в восточной и юго-восточной части без осадков. Ветер юго-восточный, восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 7-13° тепла, на Левобережье 3-8° тепла, в восточных областях на поверхности почвы заморозки 0-3°; температура днем 12-18° тепла, на юге до 21°.

В Киеве 26 сентября по прогнозам ожидается временами дождь, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью и днем 10-13°

24 сентября температура воды в Черном и Азовском морях 15-19°, в Днепре в пределах Киева 13°.

Теги: #погода #укргидрометцентр
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