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13:04 23.09.2019

Зеленский призвал украинцев сообщать о фактах взяточничества и коррупции на горячую линию НАБУ

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Зеленский призвал украинцев сообщать о фактах взяточничества и коррупции на горячую линию НАБУ

Президент Украины Владимир Зеленский призвал граждан страны сообщать о фактах взяточничества и коррупции на горячую линию Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), а также менять свой менталитет в отношении коррупционных проявлений.

"Дорогие украинцы, я часто призывал вас принять участие в каком-то челлендже или флэш-мобе. Сейчас пришло время для самого масштабного. Принять участие может каждый гражданин Украины. Для этого не нужно записывать никаких видео, не нужно ставить никаких хэштегов. Нужно только одно – жить по закону. Путь Украины к успеху – это дорога с двусторонним движением. Мы, как власть, будем работать честно, но нам нужен и ваш шаг навстречу", - сказал он в видеообращении, опубликованном на его странице в Facebook в понедельник.

Зеленский подчеркнул, что в Украине не удастся возродить экономику, если не будут платить налоги, и это касается каждого: от олигарха до водителя такси. Он также отметил, что не получится победить коррупцию, если украинцы будут закрывать на неё глаза или будут становиться соучастником "распила" государственных средств.

"И сейчас я обращаюсь к гражданам: если от вас требуют взятку, предлагают откат или какую-то другую коррупционную схему, пожалуйста, не молчите. Не нужно писать в соцсетях "всё пропало", "эти такие же, как те", "Зеленский поставил своих "решал". Вот телефон 0 800 503 200 – это горячая линия НАБУ, звоните и сообщайте, а правоохранительные органы будут реагировать и наказывать", - отметил он.

Зеленский призвал помнить, что "Европа начинается не с государственной границы".

"Европа начинается с окурка, который летит в мусорный бак, с пристёгнутого ремня безопасности, с оплаченных коммунальных услуг и налогов, с ответа "нет", когда вашей фирме предлагают на тендере "нагнуть" государство. Давайте ежедневно делать маленькие шаги навстречу другому менталитету. Давайте приложим свою долю и все вместе станем основателями и акционерами новой процветающей Украины. Я начинаю с себя, подписывают принятый парламентом закон об импичменте президента. Давайте наконец-то докажем сами себе, что украинцы могут жить по-другому, честно и по закону. Давайте сделаем это вместе!", - сказал он в обращении.

Теги: #набу #зеленский #коррупция
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