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09:46 22.09.2019

В большинстве областей Украины в воскресенье ожидается ухудшении погодных условий

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В большинстве областей Украины в воскресенье ожидается ухудшении погодных условий

В воскресенье в большинстве областей Украины ожидается ухудшение погодных условий, в ночь на понедельник в Карпатах и Луганской области возможны сильные заморозки, сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

"22 сентября в Украине, кроме западных областей, ожидаются порывы ветра 15-20 м/с (І уровень опасности). Ночью в Карпатах и Луганской области возможны сильные заморозки от 0 до 3 градусов (ІІ уровень опасности)", – говорится в сообщении на сайте ведомства в воскресенье утром

По Киевской области ожидаются порывы ветра 15-20 м/с (І уровень опасности), по Киеву - от 15 до 20 м/с (І уровень опасности).

По данным ГосЧС, 23 сентября, на севере Левобережья на поверхности почвы заморозки от 0 до 3 градусов (І уровень опасности).

Теги: #заморозки #погода #украина
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