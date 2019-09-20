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14:47 20.09.2019

Пристайко: Для отмены блокады Донбасса необходимо возвращение Украине ее предприятий и решение СНБО

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Пристайко: Для отмены блокады Донбасса необходимо возвращение Украине ее предприятий и решение СНБО

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко подчеркивает, что условиями для снятия "экономической блокады" Донбасса является возвращение Украине ее предприятий, однако в планах власти – замена приказа о списке разрешенных к перемещению товаров на список запрещенных.

"Мы возобновим выплату пенсий. Мы возобновили оплату за услуги, которые мы предоставляем, то есть нам с той стороны платят за воду. Сейчас мы готовимся заменить приказ о списке товаров, которые людям разрешено перевозить через контактную линию, на список того, что запрещено перевозить. Это обязательно будет сделано, но для этого нужны определенные шаги, потому что сейчас действует так называемая блокада, введенная решением СНБО, и изменить ее должно другое решение СНБО", - рассказал он в интервью "Европейской правде", опубликованном в пятницу.

При этом министр подчеркнул, что блокада не отменяется, "возвращение предприятий является условием ее отмены".

"Но есть блокада предприятий, а есть, например, товары ежедневного потребления, для наших граждан. Даже с точки зрения экономики, почему мы не можем продавать туда наши товары? Пусть на полках стоит ряженка с украинским флагом, а не русская или белорусская, правда? Ну и другие элементы - мост в Станице Луганской, обмен пленными и т.д. - все это элементы "плана Зеленского", который сейчас формируется", - сказал Пристайко.

Согласно решению СНБО, "временно, до реализации п.п.1 и 2 Минского "Комплекса мер" от 12 февраля 2015 года, а также до возвращения захваченных предприятий к функционированию в соответствии с законодательством Украины, прекратить перемещение грузов через линию столкновения в пределах Донецкой и Луганской областей".

Кабинету министров Украины поручено безотлагательно предпринять меры по прекращению перемещения грузов через линию столкновения, кроме грузов, имеющих гуманитарный характер. Правительству также надлежит обеспечить безопасное и надежное функционирование топливно-энергетического и металлургического комплексов Украины, нейтрализацию угроз экономической безопасности Украины и минимизацию их последствий для экономики и бюджета Украины.

Теги: #оос #донбасс #ордло #пристайко
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