Премьер Украины поставил новому главе ФГИ задачу очистить фонд от групп влияния

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук в пятницу представил коллективу Фонда госимущества (ФГИ) нового главу этого ведомства Дмитрия Сенниченко и поставил ему задачу в кратчайшее время очистить фонд от групп влияния.

"Мы хорошо проинформированы о сути процессов, которые тут работали. Необходимо повычищать всех товарищей, которые представляют различные группы влияния", - отметил глава правительства.

Он подчеркнул, что приватизация в Украине в последние годы была провалена. "С этим сложно спорить, глядя на планы их выполнения", - отметил премьер.

Гончарук указал, что одной из причин этого было частое вмешательство политиков, "присоски и кланы".

Глава Кабмина подчеркнул, что сегодня есть политическая воля на проведение приватизации.

Новый глава фонда Сенниченко назвал своей задачей создать в ФГИ профессиональную независимую от внешних влияний команду.

По его словам, ему не ставят цель привлечь максимальное количество денег в бюджет, а задачей является привлечение компетентных инвесторов и создание рабочих мест.

Сенниченко добавил, что новая Рада уже приняла законы об аренде через ProZorro, сокращении списка объектов, не подлежащих приватизации.

По его словам, будет вестись работа над дополнением или новым законом о ФГИ, чтобы лучше мотивировать сотрудников фонда.

В проекте госбюджета на 2020 год, внесенным правительством, план приватизации снижен до 5 млрд грн с 17 млрд грн.

По итогам первого полугодия 2019 года госбюджет получил от приватизации 265 млн грн.