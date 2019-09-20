События

11:30 20.09.2019

В аэропорту Ивано-Франковска вечером аварийно сел самолет рейса "Валенсия – Киев", никто не пострадал

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В аэропорту Ивано-Франковска вечером аварийно сел самолет рейса "Валенсия – Киев", никто не пострадал

Самолет рейса "Валенсия – Киев" совершил аварийную посадку в международном аэропорту "Ивано-Франковск" вечером 19 сентября, причина – неисправность шасси, сообщило в пятницу управление по вопросам гражданской защиты Ивано-Франковской облгосадминистрации.

По информации управления, сообщение об аварийной посадке поступило в 21.26. На борту самолета находилось 90 человек (пассажиры и экипаж).

"В 21.37 этот рейс совершил посадку, без негативных последствий. (…) Причина аварийной посадки – оповещение датчика о неисправности шасси", - говорится в сообщении.

Теги: #ивано_франковск #аэропорт
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