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10:59 20.09.2019

"Укравтодор" запустил в тестовом режиме первые 2 площадки взвешивания авто в движении

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"Укравтодор" запустил в тестовом режиме первые 2 площадки взвешивания авто в движении

Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") запустило в тестовом режиме два из запланированных шести автоматических комплексов весогабаритного контроля на дорогах (Weight in motion, WIM).

Тестовые комплексы расположены на трассе Киев-Чоп.

"Это только первые комплексы… Мы рассчитываем, что за год-полтора будет внедрено около 100 таких комплексов", - сказал журналистам министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

По словам министра, на первом этапе комплексы WIM будут работать в предселекционном режиме, передавая информацию инспекторам "Укртрансбезопасности", позже будет запущена система автоматического формирования штрафов.

Как сообщил на встрече с журналистами и.о. главы "Укравтодора" Славомир Новак, международные финансовые организации готовы профинансировать внедрение в Украине полноценной системы WIM.

"В конце этого года мы будем готовы презентовать общую систему на 100-150 таких точек по всей стране", - заявил Новак.

По его словам, в целом по Украине должны функционировать 200-250 комплексов WIM для полноценной работы системы.

На трассе Киев-Чоп "Укравтодор" использовал конструкции существующего пешеходного моста в целях экономии на возведении опор для датчиков.

Как сообщалось, 11 сентября Рада приняла за основу и в целом законопроект, разрешающий автоматическую фиксацию нарушений при весогабаритном контроле на автодорогах

Автоматические комплексы весового контроля Weight-in-Motion (WiM) будут осуществлять преселекторную работу для инспекторов "Укртрансбезопасности" до принятия закона, разрешающего автоматический весогабаритный контроль на дорогах.

"Укравтодор" ранее планировал в октябре запустить первые шесть пунктов WiM на подъездах к Киеву, в целом же планируется установить до 100 таких пунктов.

Теги: #укравтодор
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