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20:44 19.09.2019

Под Офисом президента прошла акция с призывом к Зеленскому не соглашаться на "формулу Штайнмайера"

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Под Офисом президента прошла акция с призывом к Зеленскому не соглашаться на "формулу Штайнмайера"

Под зданием Офиса президента Украины прошла акция с призывом к Владимиру Зеленскому не соглашаться на встрече "нормандского формата" на имплементацию Минских договоренностей по так называемой "формуле Штайнмайера".

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", несколько сотен человек, которые позиционируют себя как активисты, добровольцы и волонтеры, в четверг вечером провели на Банковой акцию под названием "Нормандский сговор - государственная измена" без использования какой-либо партийной символики.

Митингующие опасаются, что реализация "формулы Штайнмайера" приведет к потере Украиной государственного суверенитета, а выборы пройдут "под дулами российских автоматов".

Участники акции считают, что украинская власть должна добиваться в Минском процессе сначала полного и стабильного прекращения боевых действий, выведения российских войск и разоружения НВФ, затем передачи контроля над границей Украине или миротворцам ООН и ОБСЕ с дальнейшей передачей Украине. И только затем возможно проведение выборов по украинскому законодательству.

Теги: #урегулирование #акция #донбасс
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