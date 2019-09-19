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16:23 19.09.2019

Целевая программа реабилитации ветеранов вскоре будет представлена на рассмотрение Кабмина - Коляда

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Министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Оксана Коляда сообщила, что представители министерства общались с задержанным – бывшим военным Алексеем Белько, который 18 сентября угрожал взорвать мост Метро в Киеве.

"Мы хотим передать от Алексея - он просит прощения у жителей Киева за те неудобства, которые были у киевлян из-за его поступка. Он нам сказал, что у него не было намерения подрывать мост, все, чего он хотел – привлечь к себе внимание", - рассказала министр на брифинге в четверг.

По ее словам, министерство должно сделать все, чтобы ветераны не чувствовали себя обделёнными вниманием. "Алексей говорит, что у него были проблемы с устройством на работу, с финансами, проблемы личного характера - с его девушкой, поэтому сложилась такая ситуация и в таком своем состоянии он совершил это", - пояснила Коляда.

При этом она акцентировала внимание на то, что в государстве должен быть комплексный подход и политика по защите прав и интересов ветеранов после их службы.

"Министерство по делам ветеранов не оправдывает его поступок, но мы будем делать все, чтобы защитить его права и интересы", - сказала министр.

"Я бы хотела поблагодарить полицию за сохранение жизни ветерана... Что касается реабилитации. У нас разработана система реабилитации, которая включает в себя "ветеранское пространство" в каждом регионе, где им будет оказана всяческая поддержка, в том числе, психологическая", - рассказала министр.

Коляда также сообщила, что разработана государственная целевая программа реабилитации ветеранов и в ближайшее время эта программа будет представлена на рассмотрение правительства.

 

Теги: #киев #угрозы #мост #задержанный #минветеранов
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