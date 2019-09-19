Задержанный мужчина, угрожавший взорвать мост Метро в Киеве, не будет обвиняться в подготовке теракта – Крищенко

Мужчина, угрожавший подорвать мост Метро в Киеве, не выдвигал никаких политических требований, у него не было взрывоопасных предметов и намерений подорвать мост, скорее всего, причиной такого поведения стали жизненные проблемы, отмечает начальник Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко.

"Политических требований у него не было... Скорее всего, это серия жизненных трудностей", - сказал начальник главка на брифинге в четверг, отвечая на вопрос о том, что спровоцировало поведение мужчины.

При этом Крищенко отметил, что окончательно это будет установлено в ходе следствия и психиатрической экспертизы.

По словам руководителя полиции Киева, решение о применении огня в сторону этого мужчины было отложено правоохранителями, поскольку из ружья он сбил только дрон и не производил выстрелы в сторону людей, в том числе полицейских.

"У него не было фактически взрывоопасных предметов, он не пытался его (мост) подорвать", - сказал Крищенко, добавив, что это и стало причиной того, что он сдался правоохранителям.

"Именно поэтому и такая квалификация действий",- сказал Крищенко.

Как сообщалось, 18 сентября около 16.00 мужчина остановился в своем автомобиле на мосту Метро в Киеве и начал угрожать взорвать мост. Четких требований мужчина не выдвигал.

В течение почти четырех часов проводилась спецоперация по задержанию. В результате злоумышленника удалось задержать без применения оружия.

Личность мужчины установлена – это бывший военнослужащий, родился в Крыму. Его доставили в полицию.

По словам Крищенко, три месяца назад у мужчины изымали взрывчатку – "два кило взрывчатки, много боеприпасов".