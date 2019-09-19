Задержанный, угрожавший подорвать Мост метро в Киеве, хотел лишь привлечь к себе внимание – министр по делам ветеранов

Мужчина, угрожавший подорвать Мост метро в Киеве, имел намерения привлечь внимание к себе, отмечает министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Оксана Коляда.

"Он не имел намерения подрывать мост, хотел только привлечь внимание", - сказала Коляда на брифинге в четверг в Киеве.

По ее словам, задержанный является ветераном, но министерство не будет оправдывать его действия.

Начальник Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко, в свою очередь, подчеркнул, что задержанному будет назначена психиатрическая экспертиза.