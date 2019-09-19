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11:48 19.09.2019

Сенцов дал показания для Гаагского трибунала по делу о похищении и пытках ФСБ РФ

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Сенцов дал показания для Гаагского трибунала по делу о похищении и пытках ФСБ РФ

Бывший украинский политзаключенный, режиссер Олег Сенцов дал показания прокуратуре АРК Крым для Гаагского трибунала по делу о своем похищении и пытках.

"Я пришел, дал показания, потому что это показания против ФСБ, на их действия, для Гаагского трибунала. Зло должно быть наказано", – заявил Сенцов в эксклюзивном интервью телеканалу "Громадське".

Он уточнил, что речь шла о пытках, которым он подвергался.

"Я сначала попал в "Лефортово", дал объяснение своему адвокату касательно этих пыток. Затем в суде выступил. Я могу это каждый раз рассказывать, но это не причинит мне какой-то моральной боли, такие вещи меня не затрагивают. … Относительно того, кто там (в Крыму- ИФ) был – это были сотрудники ФСБ, московская группа, которая приехала специально с заданием. Мы это недавно обсуждали с Закревской (Евгения Закревская, адвокат Сенцова в деле о его похищении – ИФ) и в прокуратуре Крыма, они брали показания. … Там были сотрудники этого ФСБ и несколько сотрудников СБУ, которые перешли на другую сторону. Выслуживались, чтобы их взяли на новую службу", – рассказал Сенцов.

Сенцов вместе с 34 другими украинскими политзаключенными вернулся в Киев 7 сентября в рамках взаимного освобождения удерживаемых лиц между Украиной и Россией.

Теги: #крым #показания #трибунал #сенцов #гаага
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