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11:21 19.09.2019

Суд послабил меру пресечения Ефремову с домашнего ареста на личные обязательства

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Суд послабил меру пресечения Ефремову с домашнего ареста на личные обязательства

Старобельский районный суд Луганской области сменил меру пресечения экс-главе парламентской фракции Партии регионов Александру Ефремову с домашнего ареста на личные обязательства сроком на два месяца, сообщил адвокат Александр Мельников.

"Защита в очередной раз ходатайствовала перед судом об отмене меры пресечения как таковой, так как обвинение несостоятельное и противозаконное. Суд сменил меру пресечения с домашнего ареста на личные обязательства сроком на два месяца", - рассказал адвокат в четверг агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, рассмотрение дела сейчас находится на стадии исследования доказательств.

Как сообщалось, 22 июля Киевский апелляционный суд по ходатайству стороны защиты изменил меру пресечения Ефремову с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест. Ефремов вышел из СИЗО утром 24 июля.

Ефремова задержали по подозрению в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины 30 июля 2016 года в аэропорту Киева. Ему также инкриминируется поддержка самопровозглашенной "ЛНР" и незаконное завладение имуществом "Луганскугля".

Он обвиняется в организации захвата здания Луганской областной государственной администрации весной 2014 года, в пособничестве при захвате здания Управления Службы безопасности Украины в Луганской области, совершении умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины.

Ему также вменяется организационное и другое содействие созданию и деятельности террористической организации "Луганская народная республика" и государственная измена.

Дело по обвинению Ефремова слушается в Старобельском районном суде Луганской области.

Теги: #мера_пресечения #ефремов #суд
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