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19:35 18.09.2019

Число нарушений перемирия в Донбассе резко возросло

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Число нарушений перемирия в Донбассе резко возросло

Число нарушений режима прекращения огня на Донбассе резко возросло в отдельные дни, констатировал спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик на брифинге в Минске в среду.

"По оценке СММ ОБСЕ, за последнее время количество нарушений режима прекращения огня в некоторые дни резко возрастало", - сказал Сайдик на брифинге по итогам заседания Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию конфликта на Донбассе.

В данной связи он "убедительно напомнил" сторонам конфликта "о политической ответственности" и призвал соблюдать принятые ими обязательства.

В то же время Сайдик констатировал, что действующее перемирие, согласованное ТКГ, и вступившее в силу 21 июля является самым продолжительным с начала конфликта.

Спецпредставитель ОБСЕ также отметил прогресс в имплементации решений ТКГ по восстановлению моста в Станице Луганской. "В настоящее время успешно ведется подготовка к ремонтным работам", - сказал он.

Теги: #нарушения #обсе #перемирие
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