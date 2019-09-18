Число нарушений перемирия в Донбассе резко возросло

Число нарушений режима прекращения огня на Донбассе резко возросло в отдельные дни, констатировал спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик на брифинге в Минске в среду.

"По оценке СММ ОБСЕ, за последнее время количество нарушений режима прекращения огня в некоторые дни резко возрастало", - сказал Сайдик на брифинге по итогам заседания Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию конфликта на Донбассе.

В данной связи он "убедительно напомнил" сторонам конфликта "о политической ответственности" и призвал соблюдать принятые ими обязательства.

В то же время Сайдик констатировал, что действующее перемирие, согласованное ТКГ, и вступившее в силу 21 июля является самым продолжительным с начала конфликта.

Спецпредставитель ОБСЕ также отметил прогресс в имплементации решений ТКГ по восстановлению моста в Станице Луганской. "В настоящее время успешно ведется подготовка к ремонтным работам", - сказал он.