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18:05 18.09.2019

Действия неизвестного на Мосту метро в Киеве квалифицируются как подготовка к теракту, в столице проводится спецоперация

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Действия неизвестного на Мосту метро в Киеве квалифицируются как подготовка к теракту, в столице проводится спецоперация

Правоохранители проводят в Киеве специальную полицейскую операцию в связи с действиями неизвестного, который находится на Мосту метро, осуществляет выстрелы и угрожает взрывом, сообщил отдел коммуникации полиции Киева.

"Неизвестный осуществляет выстрелы и угрожает взрывом. Мы проводим специальную полицейскую операцию. Сейчас здесь находятся представители всех служб. Движение автомобилей и поездов на мосту перекрыто. Следователи столичной полиции квалифицируют произошедшее как подготовку к террористическому акту", - цитирует начальника полиции Киева Андрея Крищенко отдел коммуникации.

В полиции указали, что к ним поступило сообщение о том, что неизвестный заблокировал движение на Мосту метро, угрожает взорвать его и государственные учреждения. Получив эту информацию, на место выехали специалисты всех профильных служб, а также руководство столичной полиции.

Теги: #киев #минирование #мост_метро #полиция #крищенко
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