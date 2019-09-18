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18:00 18.09.2019

В Киеве неизвестный угрожает подорвать Мост метро, движение транспорта перекрыто

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В Киеве неизвестный угрожает подорвать Мост метро, движение транспорта перекрыто

Неизвестный угрожает подорвать Мост метро в Киеве, по предварительным данным, он осуществил несколько выстрелов, движение транспорта на данном участке перекрыто, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" спикер Национальной полиции Украины Ярослав Тракало.

"Неизвестный гражданин угрожает подорвать мост. Он сделал несколько выстрелов… Движение не осуществляется", - сказал Тракало.

На месте работают правоохранители.

В соцсетях сообщается, что возле Моста метро находятся полиция, нацгвардейцы, "скорая" и спасатели.

Ранее Киевский метрополитен сообщал, что участок от станции "Дарница" до станции "Крещатик" Святошино-Броварской (М1, "красная") линии проверяется после анонимного звонка о минировании.

Теги: #киев #тракало #минирование #мост_метро
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