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17:08 18.09.2019

Полиция рассматривает три версии убийства трех сотрудников АЗС в Николаеве, въезды в город перекрыты

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Полиция рассматривает три версии убийства трех сотрудников АЗС в Николаеве, въезды в город перекрыты

Правоохранители рассматривают три версии убийства троих сотрудников автозаправочной станции в Николаеве - убийство с целью завладения имуществом, личные неприязненные отношения, а также внезапно возникший конфликт, сообщает и.о. начальника Главного управления Национальной полиции в Николаевской области Иван Выговский.

"Сейчас проводятся неотложные следственные действия, в ходе которых правоохранители отрабатывают все возможные версии преступления, учитывая полученную информацию, чтобы подтвердить или опровергнуть каждую", - написал Выговский на своей странице в соцсети Facebook в среду.

По его словам, тела погибших сотрудников АЗС - механика, оператора и кассира - обнаружила супруга одного из них, которая долго не могла дозвониться до своего мужа. После этого прохожие помогли вызвать полицию.

По словам Выговского, к раскрытию убийства привлечены экипажи патрульных полицейских, все въезды в город перекрыты и находятся под усиленным контролем. На месте происшествия продолжают работать следователи, криминалисты и эксперты.

Как сообщалось, сообщение об обнаружении тел погибших сотрудников АЗС поступило в полицию Николаева около 12.20 среды. В облуправлении полиции сообщили, что сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) по ст. 115 УК Украины "Умышленное убийство". Обстоятельства преступления устанавливаются.

Теги: #азс #николаев #полиция #убийство
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