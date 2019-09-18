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12:32 18.09.2019

В ближайшие дни в Украине будет прохладно, почти во всех областях пройдут дожди

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В ближайшие дни в Украине будет прохладно, почти во всех областях пройдут дожди

В ближайшие сутки, 19 сентября, холодный воздух, перемещающийся с севера Европы, охватит большую часть территории Украины, ночью еще будет ветрено, а небольшой дождь вероятен лишь днем в северо-западной части страны, сообщает Укргидрометцентр.

В большинстве областей Украины в четверг - без осадков, лишь днем в западных и северных областях местами небольшой дождь. Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с, ночью порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 4-9°, на побережье морей до 12°, днем 12-17°, на юге страны 16-21°; в Карпатах в течение суток 1-3 ° тепла.

В Киеве ночью без осадков, днем небольшой дождь. Ветер западный, 7-12 м/с, ночью порывы 15-20 м/с. Температура ночью 6-8 °, днем 13-15°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 19 сентября самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке 31,8 градусов тепла в 2015 году, самая низкая ночью – на отметке 0,4 градусов выше ноля в 1894 году.

В пятницу, 20 сентября, ночью в западной части, днем в большинстве областей Украины, кроме юга и Закарпатья, ожидается небольшой дождь. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 4-9° тепла, днем 10-15°, на Закарпатье, в южных и восточных областях 16-19°.

В Карпатах без существенных осадков; ночью заморозки 0-2°, днем 1-5° тепла.

В Киеве - ночью без осадков, днем небольшой дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 6-8 °, днем 11-13°.

18 сентября в 9.00 температура воды в Черном и Азовском морях была 19-22°, в Днепре в пределах Киева 18°.

Теги: #погода #украина
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