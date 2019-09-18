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09:57 18.09.2019

Профильный комитет Рады ожидает от Минздрава аудита ситуации в НИР, возможны кадровые решения

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Профильный комитет Рады ожидает от Минздрава аудита ситуации в НИР, возможны кадровые решения

Профильный комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинскому страхованию в течение двух недель ожидает от Министерства здравоохранения доклада о проведении аудита ситуации, сложившейся в Национальном институте рака (НИР)

Такое решение комитет принял на заседании во вторник.

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в комитете, министр здравоохранения Зоряна Скалецкая в ближайшее время также может принять кадровые решения относительно руководства НИР.

Как сообщалось, по информации Нацполиции Украины, во вторник, 17 сентября двое врачей Института рака, вымогавших у онкобольных "вознаграждение" за бесплатные лекарства, уведомлены о подозрениях.

По информации Нацполиции, чтобы получить бесплатные лекарства, закупленные за средства госбюджета, медики требовали от граждан "вознаграждение", в том числе и под видом благотворительной помощи. Так, суммы за один курс химиотерапии колебались от 1,5 до 18 тыс. грн.

Согласно информации, в настоящее время установлены семь потерпевших, которые оплатили медикам почти 40 тыс. грн. По результатам следственно-оперативных мероприятий пока установлена причастность двух медиков к коррупционным схемам.

В Нацполиции проинформировали, что прокуратура Киева также уведомила о подозрении заведующего поликлиническим отделением Национального института рака и врача-онколога.

Ранее 16 августа во время проведения следственно-оперативных мероприятий в Национальном институте рака правоохранители задокументировали факты вымогательства и получения врачами неправомерной выгоды у граждан, которые лечатся от онкологических заболеваний, а также от субъектов хозяйствования за победу в процедурах конкурсных торгов по закупке лекарств и медикаментов для нужд Института рака.

Во время проведения санкционированных обысков в служебных помещениях Института рака и по месту жительства фигурантов была изъята документация, подтверждающая причастность врачей к противоправной деятельности.

Теги: #верховная_рада #нир #коррупция #минздрав
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